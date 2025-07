Fête des escargots à Villecomte Villecomte

Fête des escargots à Villecomte Villecomte samedi 2 août 2025.

Fête des escargots à Villecomte

Villecomte, autour du creux bleu Villecomte Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Fête des escargots sur le site du creux bleu à Villecomte, le samedi 2 août 2024, de 10h à 22h.

Animations et Visites d’un élevage d’escargots tout au long de la journée et une visite en nocturne.

Marché de producteurs et artisans locaux, avec restauration sur place, midi et soir.

Ouvert à tous, entrée libre.

Pour tous renseignements, 0627022132, contact@escargot-bourguignon.fr .

Villecomte, autour du creux bleu Villecomte 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@escargot-bourguignon.fr

English : Fête des escargots à Villecomte

German : Fête des escargots à Villecomte

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des escargots à Villecomte Villecomte a été mis à jour le 2025-07-17 par La Côte-d’Or J’adore