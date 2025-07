Fête des Estivants Arvieu

Fête des Estivants Arvieu vendredi 1 août 2025.

Fête des Estivants

Arvieu Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Dès 19h Dans le village. Apéro concert avec Zikaleon, LOL le trio, Marché gourmand. 23h Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit avec DJ Eriba Sound en plein air (si le temps le permet).

Tout le week-end

manèges et jeux gonflables pour enfants

ecocup participatif .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36

English :

From 7pm In the village. Aperitif concert with Zikaleon, LOL le trio, gourmet market. 11pm Fireworks followed by a free open-air dance with DJ Eriba Sound (weather permitting).

German :

Ab 19 Uhr Im Dorf. Apero-Konzert mit Zikaleon, LOL le trio, Gourmet-Markt. 23h Feuerwerk, gefolgt von einem kostenlosen Tanz mit DJ Eriba Sound im Freien (wenn das Wetter es zulässt).

Italiano :

Dalle 19:00 Nel villaggio. Concerto aperitivo con Zikaleon, LOL le trio, mercato gastronomico. ore 23:00 Fuochi d’artificio seguiti da un ballo all’aperto gratuito con DJ Eriba Sound (tempo permettendo).

Espanol :

A partir de las 19.00 h En el pueblo. Concierto de aperitivo con Zikaleon, trío LOL le, mercado gastronómico. 23:00 Fuegos artificiales seguidos de una verbena gratuita con DJ Eriba Sound (si el tiempo lo permite).

L’événement Fête des Estivants Arvieu a été mis à jour le 2025-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)