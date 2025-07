Fête des Estivants Arvieu

Fête des Estivants Arvieu samedi 2 août 2025.

Fête des Estivants

Arvieu Aveyron

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Dès 17h Dans le village. Animation familiale « Fête de la Banane » jeux en bois, manèges, musique,… Dès 19h, soirée 11 concerts gratuits, 3 scènes, 3 bars, 3 cocktails, repas 12€ suivi de DJ Sayze by Podium Equinoxe en plein air.

Tout le week-end

manèges et jeux gonflables pour enfants

ecocup participatif .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36

English :

From 5pm In the village. Family entertainment « Fête de la Banane »: wooden games, merry-go-rounds, music, etc. From 7pm, 11 free concerts, 3 stages, 3 bars, 3 cocktails, 12? dinner followed by DJ Sayze by Podium Equinoxe in the open air.

German :

Ab 17 Uhr Im Dorf. Familienprogramm « Fête de la Banane »: Holzspiele, Karussells, Musik,… Ab 19 Uhr: Abendveranstaltung mit 11 Gratiskonzerten, 3 Bühnen, 3 Bars, 3 Cocktails, 12-Gänge-Menü, gefolgt von DJ Sayze by Podium Equinoxe im Freien.

Italiano :

Dalle 17:00 Nel villaggio. Animazione per famiglie « Fête de la Banane »: giochi in legno, giostre, musica, ecc. Dalle 19.00, 11 concerti gratuiti, 3 palchi, 3 bar, 3 cocktail, 12 pasti seguiti da DJ Sayze by Podium Equinoxe all’aperto.

Espanol :

A partir de las 17.00 h En el pueblo. Animación familiar « Fête de la Banane »: juegos de madera, tiovivos, música, etc. A partir de las 19:00 h, 11 conciertos gratuitos, 3 escenarios, 3 bares, 3 cócteles, 12? comida seguida de DJ Sayze by Podium Equinoxe al aire libre.

L’événement Fête des Estivants Arvieu a été mis à jour le 2025-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)