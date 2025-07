Fête des Estivants Arvieu

Fête des Estivants Arvieu dimanche 3 août 2025.

Fête des Estivants

Arvieu Aveyron

Dimanche 2025-08-03

2025-08-03

8h Salle R.Almès. Déjeuner aux tripoux. De 9h30 à 19h Vide grenier. 14h Concours de pétanque en doublette. 16h Défilé costumé à cheval par l’ATEA. 17h Thé dansant avec l’orchestre François Xavier suivi d’une soirée dansante Paëlla sur réservation

Tout le week-end

manèges et jeux gonflables pour enfants

ecocup participatif .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36

English :

8am Salle R.Almès. Tripoux lunch. 9:30am to 7pm Flea market. 2 p.m. Doubles pétanque competition. 4pm Costume parade on horseback by ATEA. 5pm Tea dance with the François Xavier orchestra, followed by a Paëlla dance (reservation required)

German :

8 Uhr Saal R.Almès. Mittagessen mit Tripoux. Von 9:30 bis 19 Uhr Flohmarkt. 14 Uhr Petanque-Wettbewerb im Doppelpack. 16 Uhr Kostümparade zu Pferd durch die ATEA. 17 Uhr Tanztee mit dem Orchester François Xavier und anschließendem Paëlla-Tanzabend (Reservierung erforderlich)

Italiano :

8.00 Salle R. Almès. Pranzo Tripoux. Dalle 9.30 alle 19.00 Mercato delle pulci. ore 14:00 Gara doppia di pétanque. ore 16.00 Sfilata in costume a cavallo dell’ATEA. ore 17.00 Ballo del tè con l’orchestra François Xavier e serata danzante di Paëlla (su prenotazione)

Espanol :

8h00 Sala R. Almès. Almuerzo Tripoux. De 9.30 a 19.00 h Rastro. 14.00 h Concurso de petanca doble. 16.00 Desfile de disfraces a caballo de la ATEA. 17.00 Baile del té con la orquesta François Xavier seguido de una velada de baile Paëlla (reserva obligatoria)

