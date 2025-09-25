Fête des Étudiants Le Puy-en-Velay

Fête des Étudiants Le Puy-en-Velay jeudi 25 septembre 2025.

Fête des Étudiants

Stade Massot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

La Fête des Étudiants est organisée par l’association des étudiants du Puy en Velay ! Une manifestation gratuite qui permet aux jeunes d’avoir un premier contact avec les étudiants des autres formations, et de fêter tous ensemble cette nouvelle rentrée.

Stade Massot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Fête des Étudiants is organized by the Puy en Velay student association! This free event gives young people the chance to make first contact with students from other courses, and to celebrate the new school year together.

German :

Die Fête des Étudiants wird von der Studentenvereinigung von Puy en Velay organisiert! Eine kostenlose Veranstaltung, die jungen Leuten die Möglichkeit gibt, einen ersten Kontakt mit Studenten anderer Studiengänge zu knüpfen und alle zusammen den neuen Studienbeginn zu feiern.

Italiano :

La Fête des Étudiants è organizzata dall’associazione degli studenti di Puy en Velay! Questo evento gratuito offre ai giovani la possibilità di stabilire un primo contatto con gli studenti di altri corsi e di festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno accademico.

Espanol :

La Fête des Étudiants está organizada por la asociación de estudiantes de Puy en Velay Este evento gratuito ofrece a los jóvenes la oportunidad de establecer un primer contacto con estudiantes de otros cursos y celebrar juntos el inicio del nuevo curso académico.

