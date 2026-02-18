FÊTE DES FAMILLES Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac
Aumont-Aubrac 1 Avenue de Peyre Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Venez passer un moment ensemble, l’APE la colombine organise une fête !
Rejoins nous le dimanche 8 Mars à partir de 10h à la salle de la Terre de Peyre à Aumont Aubrac pour une journée amusante ( concours de dessin ️, atelier maquillage avec Ginette Tattoo , des jeux en bois de C’Chouette et le laser game de Events Lozère .
De délicieux mets préparés par les parente d’élèves, ainsi que la buvette ☕ tenue par le Comité des fêtes Aumonais et, bien sûr de la bonne humeur .
Une délicieuse Paëlla fait maison pour le midi vous sera proposée
A consommer sur place ou à emporter !! .
Aumont-Aubrac 1 Avenue de Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 7 87 55 97 25 ape.la.colombine@gmail.com
