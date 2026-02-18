FÊTE DES FAMILLES Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac

FÊTE DES FAMILLES

Aumont-Aubrac 1 Avenue de Peyre Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez passer un moment ensemble, l’APE la colombine organise une fête !

Rejoins nous le dimanche 8 Mars à partir de 10h à la salle de la Terre de Peyre à Aumont Aubrac pour une journée amusante ( concours de dessin ️, atelier maquillage avec Ginette Tattoo , des jeux en bois de C’Chouette et le laser game de Events Lozère .

De délicieux mets préparés par les parente d’élèves, ainsi que la buvette ☕ tenue par le Comité des fêtes Aumonais et, bien sûr de la bonne humeur .

Une délicieuse Paëlla fait maison pour le midi vous sera proposée

A consommer sur place ou à emporter !! .

Aumont-Aubrac 1 Avenue de Peyre Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 7 87 55 97 25 ape.la.colombine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE DES FAMILLES Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien