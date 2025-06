Fête des familles – Plouégat-Guérand 15 juin 2025 14:00

Finistère

Fête des familles Base du Douron Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 14:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Suite au succès de la première édition, l’ULAMIR organise, pour la deuxième année consécutive, la Fête des Familles, une journée dédiée à la famille et aux amis.

Dès 14h, les portes de la Base du Douron s’ouvriront pour accueillir petits et grands dans une ambiance joyeuse et conviviale. Au programme, jeux gonflables, balade à poney, jeux en bois, spectacle de magie et bien plus encore…

Sur place, vous retrouverez également une buvette et un stand de crêpes. .

Base du Douron

Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 51 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des familles Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2025-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX