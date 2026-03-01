Fête des familles Saint-Amand-Montrond
Fête des familles Saint-Amand-Montrond dimanche 22 mars 2026.
Fête des familles
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Jeux et activités créatives
Venez jouer et vous amuser en famille. Atelier bracelet, scrapbooking, stands à découvrir. 1(h dictée dessin -1-h gâteau de bonbons 16h30 Initiation à la Zumba. .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 50 07 casa18@wanadoo.fr
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English :
Games and creative activities
L’événement Fête des familles Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE