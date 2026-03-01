Fête des familles

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Jeux et activités créatives

Venez jouer et vous amuser en famille. Atelier bracelet, scrapbooking, stands à découvrir. 1(h dictée dessin -1-h gâteau de bonbons 16h30 Initiation à la Zumba. .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 50 07 casa18@wanadoo.fr

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English :

Games and creative activities

L’événement Fête des familles Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE