Fête des fleurs 3ème édition, Castillonnès

Fête des fleurs 3ème édition

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Vente de fleurs, arbustes, vivaces, arbres et fleurs coupées.

Ateliers d’entretien et aménagement du jardin et des balcons.

Artisanat local et de qualité. Miels et tisanes.

Restauration sur place.

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54 castifestival@gmail.com

English : Fête des fleurs 3ème édition

Sales of flowers, shrubs, perennials, trees and cut flowers.

Garden and balcony maintenance and landscaping workshops.

Local, quality crafts. Honeys and herbal teas.

Catering on site.

