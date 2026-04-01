Fête des fleurs et de l’artisanat Rue Georges Clemenceau Étrépagny

Étrépagny

Fête des fleurs et de l’artisanat

Rue Georges Clemenceau Jardin public Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Exposants fleuristes, artisans, produits du terroir et bien d’autres. Présence du SYGOM, du Club de l’Automne, Le Moulin Vert, les Jardiniers de l’Eure.

Animations gratuites balade en poney, trampoline et tombola des exposants.

Concours amateur du plus beau vélo fleuri le dimanche à 15h.

Concours amateur de tarte sucrée (8 à 10 personnes) le dimanche à 16h.

Restauration sur place. .

Rue Georges Clemenceau Jardin public Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

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English : Fête des fleurs et de l’artisanat

L’événement Fête des fleurs et de l’artisanat Étrépagny a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme