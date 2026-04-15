Fête des Fleurs et des Fées (7e édition) Rue des Places La Chapelle-Gonaguet
Fête des Fleurs et des Fées (7e édition) Rue des Places La Chapelle-Gonaguet vendredi 1 mai 2026.
La Chapelle-Gonaguet
Fête des Fleurs et des Fées (7e édition)
Rue des Places Ball-Trap La Chapelle-Gonaguet Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Au programme
10h Rando familiale gratuite par Agonapied (apéritif offert au retour !)
️ 12h Omelette à l’aillet + salade de saison + fraises (ou fraises au vin) = 12€ (8€ pour les moins de 12ans)
Toute la journée, stands à votre disposition
Tourneur sur bois et créations bois
Stand de maquillage fleuri
Stands de plants, plantes et fleurs
Fleurs céramiques et 3D
Artisanat fait-maison
️ Artistes locaux
Agrumes et miel
❇️ Muguet
Paniers osier
Produits artisanaux canadiens
Glaces artisanales de Roule ma Poule
… et autres surprises !
Stand du CDFC Kids (atelier de dessin botanique de 14h à 16h)
Initiation à la création de Kombucha à 14h
Musique, ambiance champêtre et familiale, dans un cadre bucolique !
Venez nombreux, venez heureux .
Rue des Places Ball-Trap La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 35 07 49 lcg.comitedesfetes@gmail.com
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English : Fête des Fleurs et des Fées (7e édition)
L’événement Fête des Fleurs et des Fées (7e édition) La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux