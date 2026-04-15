Fête des Fleurs et des Fées (7e édition) Rue des Places La Chapelle-Gonaguet

La Chapelle-Gonaguet

Fête des Fleurs et des Fées (7e édition)

Rue des Places Ball-Trap La Chapelle-Gonaguet Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Au programme

10h Rando familiale gratuite par Agonapied (apéritif offert au retour !)

️ 12h Omelette à l’aillet + salade de saison + fraises (ou fraises au vin) = 12€ (8€ pour les moins de 12ans)

Toute la journée, stands à votre disposition

Tourneur sur bois et créations bois

Stand de maquillage fleuri

Stands de plants, plantes et fleurs

Fleurs céramiques et 3D

Artisanat fait-maison

️ Artistes locaux

Agrumes et miel

❇️ Muguet

Paniers osier

Produits artisanaux canadiens

Glaces artisanales de Roule ma Poule

… et autres surprises !

Stand du CDFC Kids (atelier de dessin botanique de 14h à 16h)

Initiation à la création de Kombucha à 14h

Musique, ambiance champêtre et familiale, dans un cadre bucolique !

Venez nombreux, venez heureux .

Rue des Places Ball-Trap La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 35 07 49 lcg.comitedesfetes@gmail.com

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English : Fête des Fleurs et des Fées (7e édition)

L’événement Fête des Fleurs et des Fées (7e édition) La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux