Informations pratiques

Mottereau

Fête des Fleurs

Rue de Méréglise Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Fête des fleurs à Mottereau de 10h à 19h le samedi 12 et dimanche 13 septembre.

Venez parcourir les étales de fleurs à Mottereau de 10h à 19h le samedi 12 et dimanche 13 septembre. L’entrée est gratuite. De nombreux exposants (paiement par carte bancaire accepté) seront présents et une tombola sera organisée. Une offre de restauration sera également mis en place.

Organisée par l’ASCL Mottereau. .

Rue de Méréglise Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire acslmott28@gmail.com

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English :

Flower Festival in Mottereau from 10 a.m. to 7 p.m. on Saturday, September 12, and Sunday, September 13.

L’événement Fête des Fleurs Mottereau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE