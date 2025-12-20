Fête des fleurs Entreprise Kaandorp Plomeur

Fête des fleurs

Entreprise Kaandorp 40 Kerloc’h Plomeur Finistère

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-10

2026-03-07

Les jacinthes offriront une palette de couleurs pastel et de parfum enivrant sur 15 hectares, à partir du mois de mars un vrai émerveillement visuel et olfactif.

Les tulipes feront éclater leurs couleurs sur seulement 2 hectares, début avril. À partir du 10 avril, les fleurs seront coupées pour que les bulbes puissent se développer et grossir.

Pour contempler ces étendues fleuries, vous pourrez emprunter les routes des alentours en voiture. Merci cependant de respecter le règlement de la circulation et l’interdiction de stationnement en bord de routes.

A partir du 7 ou du 14 mars (date à définir), vous pourrez prendre le Petit Train au départ de la cour des établissements Kaandorp et ce jusqu’au 10-12 avril.

Pas de réservation à faire pour les individuels. Départs réguliers toutes les ½ heures. Réservation groupes au 06 59 45 18 93.

Le Bulborium ou petit jardin d’exposition de fleurs printanières jacinthes, narcisses, tulipes, sera fleuri du 4 mars au 17 avril. Vous trouverez la plupart de ces variétés de bulbes à la vente dans le magasin des établissements Kanndorp, à partir de septembre.

Le Circuit découverte des jacinthes est une balade d’environ 5 km le long des champs de jacinthes, suivant un circuit bien fléché. Le départ est prévu entre 10h et 17h le samedi 7 ou 14 mars 2026 (date à définir). Pas de réservation préalable (gratuit). Ce jour-là seulement, les visiteurs seront autorisés à circuler à pied, le long des champs de jacinthes.

Une Mosaïque en fleurs de jacinthes sera exposée à partir du samedi 14 ou 21 mars 2026 (date à définir entrée gratuite).

Un circuit pédestre nature fléché sera proposé au départ des établissements Kaandorp le dimanche 5 avril de 10h à 17h. Pas de réservation préalable. Gratuit

Attention ces dates sont susceptibles de changer en fonction de la météo

Pour votre sécurité Respectez le règlement de la circulation et l’interdiction de stationnement en bord de routes. Vous trouverez 2 grands parkings à proximité de l’exposition. .

