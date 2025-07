FÊTE DES FLEURS- SAMEDI CENTRE VILLE Bagnères-de-Luchon

samedi 23 août 2025.

FÊTE DES FLEURS- SAMEDI

CENTRE VILLE Allées d'Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-23 02:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Programme Samedi

Toute la journée compétition de golf « La coupe des fleurs ».

10h à 12h30 /14h à 15h / 17h30 à 19h30 animation des rues par les Bandas.

15h Défilé des groupes folkloriques nationaux.

21h à 22h Animation par les Bandas et les Tewit Youth Band.

23h à 2h animation DJ.

Thème de l’édition 2025 les transports au fil du temps.

Vendredi 22

16h début du fleurissement des structures fixes sur les Allées d’Etigny

Déambulation du Tewit Silver Band d’Harrogate (UK)

19h rdv devant la Mairie pour le départ de la marche course La Ronde des Fleurs, organisé par l’association Patatrail. Un parcours festif autour des lieux emblématiques de la ville de Luchon venez déguisés si vous le souhaitez! (inscription à l’Office de Tourisme)

21h retraite des groupes folkloriques. Départ du pont de l’Ône, arrivée aux Thermes de Luchon

22h30 spectacle fontaine lumineuse la merveille des eaux, spectacle nocturne de fontaine musicale de lumière sur jets d’eau (parc des Thermes)

Samedi 23

Toute la journée compétItion de golf La coupe des fleurs, formule Scramble à 2, organisée par les amis du golf

10h 12h30 animation des rues par les Bandas

14h 15h animation Bandas

15h départ du défilé des groupes folkloriques nationaux et remise des bannières devant la Mairie

17h30 19h30 animation des rues par les Bandas

21h 22h animation de l’allée d’Etigny par les Bandas et les Tewit Youth Band. Remise des bannières devant la Mairie

23h 2h animation DJ place du marché, buvettes tenues par les associations ou par les cafetiers

Dimanche 24

10h 12h30 animation des rues par les Bandas

10h 12h exposition de véhicules d’époque sur l’allée d’Etigny par l’Amicale Luchon de Véhicules d’Epoque

14h30 départ avenue Foch du défilé des chars. Remise des bannières et bataille de fleurs, suivie des groupes folkloriques nationaux

17h30 19h30 animation des rues par les Bandas .

CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

Program Saturday

All day: « La coupe des fleurs » golf competition.

10am to 12:30pm / 2pm to 3pm / 5:30pm to 7:30pm: Bandas entertain the streets.

3pm: Parade of national folk groups.

9pm to 10pm: Entertainment by the Bandas and Tewit Youth Band.

11pm to 2am: DJ entertainment.

German :

Programm Samstag

Den ganzen Tag über: Golfwettbewerb « La coupe des fleurs ».

10.00 bis 12.30 Uhr /14.00 bis 15.00 Uhr / 17.30 bis 19.30 Uhr: Straßenanimation durch Bandas.

15 Uhr: Umzug der nationalen Folkloregruppen.

21.00 bis 22.00 Uhr: Unterhaltung durch die Bandas und die Tewit Youth Band.

23h bis 2h: DJ-Animation.

Italiano :

Programma sabato:

Tutto il giorno: gara di golf « La coupe des fleurs ».

dalle 10.00 alle 12.30 / dalle 14.00 alle 15.00 / dalle 17.30 alle 19.30: animazione di strada a cura delle Bandas.

ore 15.00: Sfilata dei gruppi folk nazionali.

dalle 21.00 alle 22.00: intrattenimento delle Bandas e della Tewit Youth Band.

dalle 23.00 alle 2.00: animazione con DJ.

Espanol :

Programa del sábado

Todo el día: competición de golf « La coupe des fleurs ».

de 10:00 a 12:30 / De 14:00 a 15:00 / De 17:30 a 19:30: Animación de calle a cargo de las Bandas.

15.00 h: Desfile de grupos folclóricos nacionales.

de 21:00 a 22:00 h: Animación a cargo de las Bandas y la Banda Juvenil Tewit.

de 23:00 a 02:00: Animación con DJ.

