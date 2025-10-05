Fête des Fleurs TARBES Tarbes

Bienvenue à cette 15ème édition de la Fête des Fleurs et marché aux plantes organisés par le service Paysage et Espaces Publics de la ville de Tarbes 40 exposants pour faire le plein de couleurs et de senteurs enivrantes en ce début d’automne !

Les amoureux du jardinage ou les curieux de passage pourront voir et se procurer des plantes fleuries, grasses, aromatiques ou médicinales, des espèces parfois rares et étonnantes ainsi que des arbres à fruits ou à fleurs.

AU PROGRAMME

> Démonstration d’Art floral

> Stands Conseil en jardinage et décoration extérieure

> Restauration sur place

Venez prendre un grand bol d’air au Parc Bel Air et soyez à l’affût de tous les bons conseils !

D’une surface de 3,5 hectares, le parc Bel-Air est situé entre le quartier de l’Ormeau et le Lycée Marie Curie.

Il a été conçu et aménagé pour la villa Bel-Air, Ancien château Delong, en 1860. En 1985, la réhabilitation du parc va permettre d’apporter des espaces verts aux habitants du quartier. Il comprend, outre le jardin d’agrément, une aire de jeux et un petit lac.

Depuis 2018, une gestion écologique est développée avec notamment le recyclage in situ de la tonte et des feuilles mortes.

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 53 31 33 pep.assistantes@mairie-tarbes.fr

English :

Welcome to the 15th Fête des Fleurs and Marché aux Plantes organized by the Tarbes Landscaping and Public Spaces Department: 40 exhibitors to fill up on color and intoxicating scents in early autumn!

Lovers of gardening or curious visitors will be able to see and buy flowering, succulent, aromatic or medicinal plants, sometimes rare and surprising species, as well as fruit and flowering trees.

ON THE PROGRAM

> Floral art demonstrations

> Gardening advice and outdoor decoration stands

> Catering on site

Come and take a deep breath of fresh air at Parc Bel Air, and be on the lookout for all the right advice!

The 3.5-hectare Parc Bel-Air is located between the Ormeau district and the Lycée Marie Curie.

It was designed and laid out for the Villa Bel-Air, formerly Château Delong, in 1860. In 1985, the park was restored to provide green spaces for local residents. In addition to the pleasure garden, it includes a playground and a small lake.

Since 2018, the park has been managed ecologically, with mowing and leaf litter recycled in situ.

German :

Willkommen zur 15. Ausgabe des Blumenfests und Pflanzenmarkts, die von der Abteilung Landschaft und öffentliche Räume der Stadt Tarbes organisiert werden: 40 Aussteller sorgen für eine Fülle an Farben und berauschenden Düften zu Herbstbeginn!

Gartenliebhaber oder neugierige Besucher können blühende Pflanzen, Sukkulenten, Gewürz- oder Heilpflanzen, manchmal seltene und erstaunliche Arten sowie Obst- und Blütenbäume sehen und erwerben.

AUF DEM PROGRAMM

> Vorführung von Blumenkunst

> Stände mit Gartenberatung und Außendekoration

> Verpflegung vor Ort

Kommen Sie in den Parc Bel-Air, um frische Luft zu schnappen und nach guten Ratschlägen Ausschau zu halten!

Der 3,5 Hektar große Parc Bel-Air liegt zwischen dem Quartier de l’Ormeau und dem Lycée Marie Curie.

Er wurde 1860 für die Villa Bel-Air, Ancien château Delong, entworfen und angelegt. Im Jahr 1985 wurde der Park saniert, um den Bewohnern des Viertels mehr Grünflächen zur Verfügung zu stellen. Er umfasst neben dem Ziergarten auch einen Spielplatz und einen kleinen See.

Seit 2018 wird eine ökologische Bewirtschaftung entwickelt, die insbesondere das Recycling von Rasenschnitt und Laub vor Ort umfasst.

Italiano :

Benvenuti alla 15ª edizione della Festa dei Fiori e del Mercato delle Piante organizzata dal Dipartimento del Paesaggio e degli Spazi Pubblici di Tarbes: 40 espositori per fare il pieno di colori e profumi inebrianti all’inizio dell’autunno!

Gli amanti del giardinaggio e i visitatori curiosi potranno vedere e acquistare piante da fiore, succulente, aromatiche e medicinali, alcune delle quali rare e sorprendenti, nonché alberi da frutto e da fiore.

IN PROGRAMMA

> Dimostrazioni di arte floreale

> Stand che offrono consigli per il giardinaggio e la decorazione degli spazi esterni

> Ristorazione in loco

Venite a respirare una boccata d’aria fresca al Parc Bel Air e a cercare tutti i migliori consigli!

Con una superficie di 3,5 ettari, il Parco Bel-Air si trova tra il quartiere Ormeau e il Lycée Marie Curie.

È stato progettato e allestito per la Villa Bel-Air, ex Château Delong, nel 1860. Nel 1985 il parco è stato restaurato per offrire spazi verdi ai residenti della zona. Oltre al giardino di piacere, comprende un’area giochi e un laghetto.

Dal 2018, il parco è gestito in modo ecologico, con sfalci e lettiere riciclate in loco.

Espanol :

Bienvenido a la 15ª edición de la Fiesta de la Flor y del Mercado de Plantas organizada por la Dirección de Paisajismo y Espacios Públicos de Tarbes: ¡40 expositores para llenarse de colores y perfumes embriagadores al comienzo del otoño!

Los amantes de la jardinería y los visitantes curiosos podrán ver y comprar plantas con flores, suculentas, aromáticas y medicinales, algunas de ellas raras y sorprendentes, así como árboles frutales y de flor.

EN EL PROGRAMA

> Demostraciones de arte floral

> Stands de consejos de jardinería y decoración de exteriores

> Restauración in situ

Venga a respirar aire puro en el Parc Bel Air y esté atento a los mejores consejos

Con una superficie de 3,5 hectáreas, el Parc Bel-Air está situado entre el barrio de Ormeau y el Liceo Marie Curie.

Fue diseñado y acondicionado para la Villa Bel-Air, antiguo Château Delong, en 1860. En 1985, el parque fue restaurado para ofrecer espacios verdes a los residentes locales. Además del jardín de recreo, incluye una zona de juegos y un pequeño lago.

Desde 2018, el parque se gestiona de forma respetuosa con el medio ambiente, con siega y hojarasca reciclada in situ.

