FÊTE DES FLEURS- VENDREDI CENTRE VILLE Bagnères-de-Luchon

FÊTE DES FLEURS- VENDREDI

CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-22 16:00:00

fin : 2025-08-22 23:30:00

2025-08-22

Vendredi 22

16h début du fleurissement des structures fixes sur les Allées d’Etigny

Déambulation du Tewit Silver Band d’Harrogate (UK).

19h rdv devant la Mairie pour le départ de la marche course La Ronde des Fleurs, organisé par l’association Patatrail. Un parcours festif autour des lieux emblématiques de la ville de Luchon venez déguisés si vous le souhaitez! (inscription à l’Office de Tourisme).

21h retraite des groupes folkloriques. Départ du pont de l’Ône, arrivée aux Thermes de Luchon

22h30 spectacle fontaine lumineuse la merveille des eaux, spectacle nocturne de fontaine musicale de lumière sur jets d’eau (parc des Thermes). .

CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

2025 theme: transport through time.

Program Friday:

4 p.m.: start of flowering of fixed structures and parade by Harrogate’s Tewit Silver Band,

7pm: La Ronde des Fleurs walk and run,

9pm: parade of folk groups,

10.30pm: light fountain show.

German :

Thema der Ausgabe 2025: Verkehr im Laufe der Zeit.

Programm Freitag

16.00 Uhr: Beginn der Blumendekoration der festen Strukturen und Umzug der Tewit Silver Band aus Harrogate,

19 Uhr: Wanderung Lauf La Ronde des Fleurs (Die Blumenrunde),

21 Uhr: Parade der Folkloregruppen,

22.30 Uhr: Lichtfontänenshow.

Italiano :

Tema dell’edizione 2025: i trasporti nel tempo.

Programma venerdì:

ore 16.00: inizio della fioritura delle strutture fisse ed esibizione della Tewit Silver Band di Harrogate,

ore 19:00: passeggiata e corsa La Ronde des Fleurs,

ore 21.00: sfilata di gruppi folkloristici,

ore 22.30: spettacolo di fontane illuminate.

Espanol :

Tema de la edición de 2025: el transporte en el tiempo.

Programa viernes

16.00 h: inicio de la floración de las estructuras fijas y actuación de la Tewit Silver Band de Harrogate,

19.00 h: marcha y carrera de La Ronde des Fleurs,

21.00 h: desfile de grupos folclóricos,

22.30 h: espectáculo de fuentes iluminadas.

