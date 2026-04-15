Couleuvre

Fête des foins

Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la tradition agricole et le début de l’été ! Ambiance conviviale, monde agricole, nature et savoir-faire, bonne humeur garantie

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Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 17 24 70

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English :

Come and celebrate agricultural tradition and the start of summer! A friendly atmosphere, the world of agriculture, nature and know-how, good spirits guaranteed!

L’événement Fête des foins Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme