Fête des foins Couleuvre
Fête des foins Couleuvre dimanche 21 juin 2026.
Couleuvre
Fête des foins
Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la tradition agricole et le début de l’été ! Ambiance conviviale, monde agricole, nature et savoir-faire, bonne humeur garantie
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Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 17 24 70
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English :
Come and celebrate agricultural tradition and the start of summer! A friendly atmosphere, the world of agriculture, nature and know-how, good spirits guaranteed!
L’événement Fête des foins Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme
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