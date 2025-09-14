Fête des forges Perret Bon Repos sur Blavet

Fête des forges Perret Bon Repos sur Blavet dimanche 14 septembre 2025.

Perret Forges des Salles Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14 12:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

La Fête des forges aux Forges des Salles.

Dimanche 14 septembre de 12h à 18h30, c’est la « Fête des Forges »: crêpes, buvette, animations, four à pain et visites guidées. (Entrée à 7€)

Org. Les Forges des Salles .

Perret Forges des Salles Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 60 55 10

