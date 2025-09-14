Fête des Forges Sainte-Brigitte

Fête des Forges Sainte-Brigitte dimanche 14 septembre 2025.

Fête des Forges

Les Forges des Salles Sainte-Brigitte Morbihan

Début : 2025-09-14 12:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-14

Animations, déjeuner, crêperie, initiation à la vannerie, pain cuit au feu de bois, musicien, visites guidées .

Les Forges des Salles Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne

