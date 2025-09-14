Fête des Forges Sainte-Brigitte
Fête des Forges Sainte-Brigitte dimanche 14 septembre 2025.
Fête des Forges
Les Forges des Salles Sainte-Brigitte Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 12:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
Date(s) :
2025-09-14
Animations, déjeuner, crêperie, initiation à la vannerie, pain cuit au feu de bois, musicien, visites guidées .
Les Forges des Salles Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des Forges Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté