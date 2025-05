Fête des fraises – Ayssènes, 7 juin 2025 07:00, Ayssènes.

Aveyron

Fête des fraises Ayssènes Aveyron

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

Un week-end d’animation autour d’un fruit que nous adorons !

Vivez la traditionnelle fête des fraise qui anime le village avec sa 57ème édition !

Au programme

Samedi 7 juin

-19h30 Happy Hour

-20h30 Bodega avec apéro grillades animé par Les Dés Accordés.

-23h Bla gratuit avec Média Laser.

Dimanche 9 juin

-11h Aubade aux habitants

-15h Animations pour les enfants (Esacalade, structure gonflable, maquillage..)

-16h Thé dansant avec Frédéric Vernhet

-19h Apéro concert animé par Les Ac’Loustics

-20h Repas spectacle avec Frédéric Vernhet et ses danseuses.

17€ adulte, enfants 11€ places limitées (inscriptions au 06 82 31 92 02)

Menu

Farçous, aligot/saucisse, fromage, tarte aux fraises, vin et café compris.

-22h30 Spectacle et Bal avec Frédéric Vernhet (entrée 5€)

Lundi 9 juin

-10h Randonnée gratuite avec l’association AVA. Départ Ayssènes, 2 parcours pique-nique à midi Animation musicale et tombola…

-14h30 Concours de boules carrés en doublette (pour tout âge).

-16h Tirage de la tombola par l’asso AVA.

Pendant toute la fête, dégustation de fraises et de tartes aux fraises maison. Visite gratuite de la maiso de la Châtaigne illuminations en nocturne 11 .

Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 82 31 92 02

English :

A weekend of activities around a fruit we love!

German :

Ein Wochenende voller Animation rund um eine Frucht, die wir lieben!

Italiano :

Un fine settimana di attività basate su un frutto che amiamo!

Espanol :

Un fin de semana de actividades en torno a una fruta que nos encanta

