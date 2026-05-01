Fête des fraises Ayssènes
Fête des fraises Ayssènes samedi 23 mai 2026.
Ayssènes
Fête des fraises
Ayssènes Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Un week-end d’animation autour d’un fruit que nous adorons !
Vivez la traditionnelle fête des fraise qui anime le village avec sa 59ème édition !
Au programme
Samedi 23 mai
-19h30 Happy Hour
-20h30 Apéro saucisses ou moules/frites et tarte aux fraises animé par la Banda Lous Maseliers de Lacaune.
-22h Apéro animé par les contre temps.
-00h Bal gratuit avec média laser.
Nouveau vente et dégustation de viennoiseries cuites au four à pain du village.
Dimanche 24 mai
-11h Aubade aux habitants
-15h Animations pour les enfants (accrobranche, structure gonflable, maquillage..)
-15h Ball Trap (planches primées)
-16h Thé dansant avec Frédéric Vernhet
-19h Apéro concert animé par la Pena Los Festejaires
-20h Repas spectacle avec Frédéric Vernhet.
18€ adulte, enfants 12€ places limitées (inscriptions au 06 82 31 92 02)
Menu
Friton, farçous, aligot/saucisse, fromage, tarte aux fraises, vin et café compris. Service en continu de 20h à 22h30.
-22h30 Spectacle et Bal avec Frédéric Vernhet (entrée 5€)
Lundi 25 mai
-10h Randonnée gratuite avec l’association AVA. Départ Ayssènes, 2 parcours pique-nique à midi Animation musicale et tombola… Restauration sur place gâteux, café.
-14h30 Concours de boules carrés en doublette (pour tout âge).
-16h Tirage de la tombola par l’asso AVA.
Pendant toute la fête, dégustation de fraises et de tartes aux fraises maison. 18 .
Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 82 31 92 02
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English :
A weekend of activities around a fruit we love!
L’événement Fête des fraises Ayssènes a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)