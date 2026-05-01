Ayssènes

Fête des fraises

Ayssènes Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Repas adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Un week-end d’animation autour d’un fruit que nous adorons !

Vivez la traditionnelle fête des fraise qui anime le village avec sa 59ème édition !

Au programme

Samedi 23 mai

-19h30 Happy Hour

-20h30 Apéro saucisses ou moules/frites et tarte aux fraises animé par la Banda Lous Maseliers de Lacaune.

-22h Apéro animé par les contre temps.

-00h Bal gratuit avec média laser.

Nouveau vente et dégustation de viennoiseries cuites au four à pain du village.

Dimanche 24 mai

-11h Aubade aux habitants

-15h Animations pour les enfants (accrobranche, structure gonflable, maquillage..)

-15h Ball Trap (planches primées)

-16h Thé dansant avec Frédéric Vernhet

-19h Apéro concert animé par la Pena Los Festejaires

-20h Repas spectacle avec Frédéric Vernhet.

18€ adulte, enfants 12€ places limitées (inscriptions au 06 82 31 92 02)

Menu

Friton, farçous, aligot/saucisse, fromage, tarte aux fraises, vin et café compris. Service en continu de 20h à 22h30.

-22h30 Spectacle et Bal avec Frédéric Vernhet (entrée 5€)

Lundi 25 mai

-10h Randonnée gratuite avec l’association AVA. Départ Ayssènes, 2 parcours pique-nique à midi Animation musicale et tombola… Restauration sur place gâteux, café.

-14h30 Concours de boules carrés en doublette (pour tout âge).

-16h Tirage de la tombola par l’asso AVA.

Pendant toute la fête, dégustation de fraises et de tartes aux fraises maison. 18 .

Ayssènes 12430 Aveyron Occitanie +33 6 82 31 92 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend of activities around a fruit we love!

L’événement Fête des fraises Ayssènes a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)