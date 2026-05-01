Fête des fraises et vide-greniers Villebernier
Fête des fraises et vide-greniers Villebernier dimanche 31 mai 2026.
Villebernier
Fête des fraises et vide-greniers
Villebernier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Comité des Fêtes de Villebernier a le plaisir de vous convier à la 61ème édition de la fête des fraises et vide-greniers !
Au programme animations diverses, balades à poney, buvette, restauration sucrée et salée, vente de fraises…
Événement organisé par la Mairie de Villebernier et l’ensemble des associations de la commune.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h. .
Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 51 35 78
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English :
The Comité des Fêtes de Villebernier is pleased to invite you to the 61st edition of the strawberry festival and garage sale!
L’événement Fête des fraises et vide-greniers Villebernier a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME