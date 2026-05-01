Villebernier

Fête des fraises et vide-greniers

Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Comité des Fêtes de Villebernier a le plaisir de vous convier à la 61ème édition de la fête des fraises et vide-greniers !

Au programme animations diverses, balades à poney, buvette, restauration sucrée et salée, vente de fraises…

Événement organisé par la Mairie de Villebernier et l’ensemble des associations de la commune.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h. .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 51 35 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Villebernier is pleased to invite you to the 61st edition of the strawberry festival and garage sale!

L’événement Fête des fraises et vide-greniers Villebernier a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME