Fête des Fruits de l’Automne Peillac

Bourg de Peillac Peillac Morbihan

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

35ème de ce nom, la Fête des Fruits d’Automne met à l’honneur les ressources locales, les savoirs-faire traditionnels, la tradition orale et musicale par des ateliers, expos, concerts, balade et repas chanté, fest-noz et fest-deiz, spectacles, marché d’automne etc. .

Bourg de Peillac Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04

