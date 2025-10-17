Fête des Fruits de l’Automne Peillac
Fête des Fruits de l’Automne Peillac vendredi 17 octobre 2025.
Fête des Fruits de l’Automne
Bourg de Peillac Peillac Morbihan
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
35ème de ce nom, la Fête des Fruits d’Automne met à l’honneur les ressources locales, les savoirs-faire traditionnels, la tradition orale et musicale par des ateliers, expos, concerts, balade et repas chanté, fest-noz et fest-deiz, spectacles, marché d’automne etc. .
Bourg de Peillac Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04
