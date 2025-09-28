Fête des Gallets 2025 (repas, orchestre et animations variées) Café associatif de la ferme des Gallets Rennes

Fête des Gallets 2025 (repas, orchestre et animations variées) Café associatif de la ferme des Gallets Rennes Dimanche 28 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Rejoignez-nous pour un dimanche festif avec tout plein d’animations Repas sur réservation : https://urlr.me/MdV4zN

C’est le retour de la fête des Gallets !

Rejoignez-nous pour un dimanche festif et convivial avec l’orchestre Pep’s Music pour nous faire chanter et danser sur les grands classiques de la variété française et internationale !

Portes ouvertes des associations et artistes des Gallets !

Au programme :

– Apéritif offert à partir de 12h30

– A 13h : repas concocté par le restaurant « Bottega Mathi », restaurant et traiteur italien situé boulevard Charles Péguy. Réservation sur : [https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2025](https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2025)

– Tout plein d’animations tout au long de l’après-midi :

> Fanfare « Badass Brass Band » à 14h

> Ateliers d’artistes ouverts de 14h30 à 18h.

> Concert 100% Live de Pep’s Musique à partir de 15h. Un orchestre de variété quoi vous fera chanter et danser tout l’après-midi

> Animations de l’association « Solidarité Bouchons 35 »

> Musiciens de la Boueze et portes ouvertes de l’association

> « Les Jardins éveillent vos Sens ! « , une animation autour des 5 sens proposée côté Jardins Partagés des Gallets

Début : 2025-09-28T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine