Fête des Gallets 2025 (repas, orchestre et animations variées) Café des Gallets Rennes Dimanche 28 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre

C’est le retour de la fête des Gallets !

Rejoignez-nous pour un dimanche festif et convivial avec l’orchestre Pep’s Music pour nous faire chanter et danser sur les grands classiques de la variété française et internationale !

Portes ouvertes des associations et artistes des Gallets !

Au programme :

– Apéritif offert à partir de 12h30

– A 13h : repas concocté par le restaurant “Bottega Mathi”, restaurant et traiteur italien situé boulevard Charles Péguy. Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/cafe-associatif-des-gallets/evenements/repas-fete-des-gallets-2025

– Tout plein d’animations tout au long de l’après-midi :

> Fanfare “Badass Brass Band” à 14h

> Ateliers d’artistes ouverts de 14h30 à 18h.

> Concert 100% Live de Pep’s Music à partir de 15h. Un orchestre de variété qui vous fera chanter et danser tout l’après-midi

> Animations de l’association “Solidarité Bouchons 35”

> Musiciens de la Boueze et portes ouvertes de l’association

> “Les Jardins éveillent vos Sens ! “, une animation autour des 5 sens proposée côté Jardins Partagés des Gallets

Début : 2025-09-28T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

https://www.facebook.com/events/1168187661288994 ferme.gallets@laposte.net https://www.facebook.com/CafeGallets/

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine