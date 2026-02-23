Fête des Grand-Mères à la ferme du Grand Couvent

Gramat Lot

Tarif : 42 – 42 – EUR

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

À l’occasion de la Fête des Grands-Mères, le restaurant du Grand Couvent de Gramat convie ses hôtes à un voyage gourmand au cœur des souvenirs d’enfance. Pour célébrer cette journée si particulière, un menu d’exception a été élaboré autour des plats emblématiques de notre patrimoine culinaire, réinterprétés avec raffinement et générosité.

Le déjeuner, servi dans la vaisselle en porcelaine de la congrégation, proposera un savoureux retour aux sources avec des mets qui rappelleront à chacun les repas de famille d’antan;

L’expérience sera sublimée par une animation musicale tout en convivialité, avec notamment des airs d’accordéon, pour faire revivre l’ambiance chaleureuse des repas de famille d’autrefois.

Le Grand Couvent de Gramat invite petits et grands à partager ce moment d’émotion et de gastronomie, dans un cadre chargé d’histoire et de sérénité dans l’espace La ferme réchauffée par sa cheminée

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

On the occasion of Grandmother’s Day, the Grand Couvent restaurant in Gramat invites its guests on a gourmet journey to the heart of childhood memories

