Fête des grandes vacances Plaisance 4 juillet 2025 18:00

Gers

Fête des grandes vacances PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Venez fêter le début des vacances d’été à Plaisance !

Au programme :

Jeux gratuits pour les enfants de 18h à 21h château gonflable, jeux en bois, maquillage avec Pinceaux et Plumes, machine à bulles

– Repas à partir de 19h (sur précommande) Au menu Paëlla Salade Dessert Merci d’apporter vos couverts !

– Cinéma en plein air à 22h C’est le monde à l’envers de Nicolas Vanier (1h54min, 2024) Apportez poufs, tapis ou chaises longues !

– Buvette toute la soirée tenue par les bénévoles de l’APPE

En cas de mauvais temps, les animations et le repas se feront dans la salle des fêtes. La séance de cinéma se fera au Ciné Europe.

Pensez à réserver pour le repas.

.

PLAISANCE

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 apeplaisance32@gmail.com

English :

Come and celebrate the start of the summer vacations in Plaisance!

On the program:

Free games for children from 6pm to 9pm: bouncy castle, wooden games, face painting with Pinceaux et Plumes, bubble machine, etc

– Meal from 7pm (on pre-order) Menu: Paëlla ? Salad ? Dessert Please bring your own cutlery!

– Open-air cinema at 10pm: C?est le monde à l?envers by Nicolas Vanier (1h54min, 2024) Bring poufs, rugs or deckchairs!

– Refreshment bar run by APPE volunteers throughout the evening

In the event of bad weather, the entertainment and meal will take place in the village hall. The cinema screening will take place at Ciné Europe.

Remember to make reservations for the meal.

German :

Feiern Sie den Beginn der Sommerferien in Piacenza!

Auf dem Programm stehen:

Kostenlose Spiele für Kinder von 18 bis 21 Uhr: Hüpfburg, Holzspiele, Schminken mit Pinceaux et Plumes, Seifenblasenmaschine

– Essen ab 19 Uhr (auf Vorbestellung) Menü: Paëlla? Salat ? Dessert Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit!

– Open-Air-Kino um 22 Uhr: C?est le monde à l’envers von Nicolas Vanier (1h54min, 2024) Bringen Sie Sitzsäcke, Teppiche oder Liegestühle mit!

– Getränkeausschank den ganzen Abend über durch die Freiwilligen der APPE

Bei schlechtem Wetter werden die Animationen und das Essen in den Festsaal verlegt. Die Filmvorführung findet im Ciné Europe statt.

Denken Sie daran, für das Essen zu reservieren.

Italiano :

Venite a festeggiare l’inizio delle vacanze estive a Plaisance!

In programma:

Giochi gratuiti per bambini dalle 18.00 alle 21.00: castello gonfiabile, giochi in legno, pittura del viso con Pinceaux et Plumes, macchina delle bolle, ecc

– Pasto dalle 19.00 (su prenotazione) Menu: Paëlla ? Insalata? Dessert Si prega di portare le proprie posate!

– Cinema all’aperto alle 22.00: C’est le monde à l’envers di Nicolas Vanier (1h54min, 2024) Portate pouf, tappeti o sedie a sdraio!

– Bar per il ristoro durante tutta la serata gestito dai volontari dell’APPE

In caso di maltempo, l’intrattenimento e il pasto si terranno nella sala del villaggio. La proiezione del film avrà luogo al Ciné Europe.

Ricordatevi di prenotare per il pasto.

Espanol :

Venga a celebrar el comienzo de las vacaciones de verano en Plaisance

En el programa:

Juegos gratuitos para los niños de 18.00 a 21.00 h: castillo hinchable, juegos de madera, pintacaras con Pinceaux et Plumes, máquina de burbujas, etc

– Comida a partir de las 19.00 h (previa reserva) Menú: Paëlla ? Ensalada ? Postre ¡Se ruega traer cubiertos!

– Cine al aire libre a las 22:00: C’est le monde à l’envers de Nicolas Vanier (1h54min, 2024) ¡Traiga pufs, alfombras o tumbonas!

– Bar de refrescos toda la noche, atendido por voluntarios de APPE

En caso de mal tiempo, la animación y la comida se celebrarán en la sala de fiestas del pueblo. La proyección tendrá lugar en el Ciné Europe.

No olvide reservar para la comida.

L’événement Fête des grandes vacances Plaisance a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65