Fête des grands-mères à la Cité de l’Économie Cité de l’Économie Paris

À l’occasion de la fête des grands-mères, invitez vos grands-parents au musée pour un moment partagé unique ! Le dimanche 1er mars, pour l’achat d’une entrée payante, un billet est offert pour l’un de vos grands-parents. Une belle occasion de passer un moment privilégié avec eux et de (re)découvrir notre exposition permanente ou l’exposition temporaire Les Mystères de l’Argent.

Modalités :

Entrée payante : tarif plein, 6-25 ans, demandeur d’emploi ou gratuité moins de 6 ans

Réservation obligatoire pour le billet payant et le billet gratuit

pour le billet payant et le billet gratuit Offre valable dans la limite d’un billet grand-parent offert

Le dimanche 01 mars 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/fete-des-grands-meres-2026



