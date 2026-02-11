Fête des Grands-Mères Salle de réception du Vieux Moulin Charny Orée de Puisaye

Fête des Grands-Mères

Salle de réception du Vieux Moulin 15 Rue de l’Ancien Moulin Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2026-03-01 11:30:00

2026-03-01

Offrez un moment unique à votre grand-mère avec un brunch à volonté et un spectacle comique, les Pirates de l’Air. Places limitées, sur réservation. .

Salle de réception du Vieux Moulin 15 Rue de l’Ancien Moulin Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 18 61 82 traiteur@levieuxmoulincharny.com

English : Fête des Grands-Mères

