FÊTE DES GRANDS-MÈRES Launac
FÊTE DES GRANDS-MÈRES Launac dimanche 1 mars 2026.
FÊTE DES GRANDS-MÈRES
HALLE Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Dimanche 1er Mars, c’est la fête des grands-mères !
À cette occasion, la Mairie de Launac offre des fleurs à toutes les mamies présentes sur le marché.
Nous vous donnons donc rendez-vous sur le marché du joli village de Launac.
Bonne fête à toutes les mamies ! .
HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday March 1 is Grandma’s Day!
To mark the occasion, the Mairie de Launac is offering flowers to all the grannies present at the market.
L’événement FÊTE DES GRANDS-MÈRES Launac a été mis à jour le 2026-02-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE