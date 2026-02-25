FÊTE DES GRANDS-MÈRES

Dimanche 1er Mars, c’est la fête des grands-mères !

À cette occasion, la Mairie de Launac offre des fleurs à toutes les mamies présentes sur le marché.

Nous vous donnons donc rendez-vous sur le marché du joli village de Launac.

Bonne fête à toutes les mamies ! .

HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

Sunday March 1 is Grandma’s Day!

To mark the occasion, the Mairie de Launac is offering flowers to all the grannies present at the market.

L’événement FÊTE DES GRANDS-MÈRES Launac a été mis à jour le 2026-02-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE