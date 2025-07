Fête des Granges du Moudang SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Avec la participation des habitants du village de Tramezaygues, le Parc National des Pyrénées, les Chants du berger de Jean-Louis Vidalon, les écrivains montagnards Jean-Jacques Camarra, Gérard Raynaud, Romain Bourbon, Gérard Sarremejane, Bertrand Touzet et la participation d’Alain Pouleau libraire du Vagabond Immobile.

9h30 rassemblement sur le parking du Pont du Moudang (prévoir son pique nique), montée aux granges.

12h accueil sur le site des granges par le Maire de Tramezaygues, le Parc National des Pyrénées.

Histoire des granges par Jean Prugent, visites et présentation des photos de Pierre Duffour.

13h apéritif offert par l’association du Livre Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe suivi d’un pique-nique sur le site.

14h30 promenade libre vers les sources ferrugineuses.

15h causeries lectures avec les écrivains. .

SAINT-LARY-SOULAN Moudang Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

With the participation of Tramezaygues villagers, the Pyrenees National Park, Jean-Louis Vidalon’s Chants du berger, mountain writers Jean-Jacques Camarra, Gérard Raynaud, Romain Bourbon, Gérard Sarremejane, Bertrand Touzet and Alain Pouleau, bookseller at Le Vagabond Immobile.

German :

Unter Mitwirkung der Einwohner des Dorfes Tramezaygues, des Nationalparks der Pyrenäen, der Chants du berger von Jean-Louis Vidalon, der Schriftsteller aus den Bergen: Jean-Jacques Camarra, Gérard Raynaud, Romain Bourbon, Gérard Sarremejane, Bertrand Touzet und der Teilnahme von Alain Pouleau, Buchhändler des Vagabond Immobile.

Italiano :

Con la partecipazione degli abitanti del villaggio di Tramezaygues, del Parco Nazionale dei Pirenei, dei Chants du berger di Jean-Louis Vidalon, degli scrittori di montagna Jean-Jacques Camarra, Gérard Raynaud, Romain Bourbon, Gérard Sarremejane, Bertrand Touzet e di Alain Pouleau, libraio di Le Vagabond Immobile.

Espanol :

Con la participación de los habitantes del pueblo de Tramezaygues, el Parque Nacional de los Pirineos, Chants du berger de Jean-Louis Vidalon, los escritores de montaña Jean-Jacques Camarra, Gérard Raynaud, Romain Bourbon, Gérard Sarremejane, Bertrand Touzet y Alain Pouleau, librero de Le Vagabond Immobile.

