Fête des Griots : 30 ans de cultures à Paris 20e Marché Réunion Paris

Informations pratiques

Venez célébrer les cultures et les traditions d’Afrique de l’Ouest à l’occasion d’une nouvelle édition de la Fête des Griots, organisée par l’association Benkadi Afema 20, qui fête cette année ses 30 ans.

Au programme : concerts live, musiques, rythmes, danses et traditions d’Afrique de l’Ouest, dans une ambiance festive, chaleureuse et intergénérationnelle. Petits et grands pourront découvrir le rôle des griots, figures essentielles de la transmission orale, qui font vivre récits, musiques, mémoires et savoirs d’une génération à l’autre.

Pour rendre la fête encore plus colorée, le public est invité à venir avec sa plus belle tenue traditionnelle, de son pays ou de sa région de cœur, y compris de France. Un défilé permettra de célébrer ensemble la diversité et la richesse des cultures et des traditions vestimentaires.

Créée en 1996 par Bintou Sissoko, Benkadi Afema 20 œuvre depuis trois décennies dans le 20e arrondissement et en région parisienne autour du partage, de la solidarité, de la transmission et du lien entre les cultures. L’association valorise également les savoir-faire des habitantes du quartier, notamment à travers un service traiteur porté par des femmes du quartier.

Cette nouvelle édition de la Fête des griots est organisée avec le soutien du Conseil de quartier Réunion – Père-Lachaise.

Un rendez-vous convivial pour écouter, danser, découvrir, transmettre et célébrer ensemble la diversité culturelle.

Une fête populaire et intergénérationnelle pour célébrer les musiques, danses, traditions et cultures d’Afrique de l’Ouest au cœur du 20e arrondissement.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h30 à 23h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T16:30:00+02:00_2026-09-13T23:00:00+02:00

Marché Réunion Place de la Réunion 75020 Paris

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