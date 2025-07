Fête des Guides à Argentière Route du Village Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides à Argentière Route du Village Chamonix-Mont-Blanc jeudi 14 août 2025.

Fête des Guides à Argentière

Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Jeudi 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

Journée d’activités gratuites pour petits et grands, suivie d’une cérémonie traditionnelle.

Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 fetedesguides@chamonix-guides.com

English :

A day of free activities for children and adults, followed by a traditional ceremony.

German :

Ein Tag mit kostenlosen Aktivitäten für Groß und Klein, gefolgt von einer traditionellen Zeremonie.

Italiano :

Una giornata di attività gratuite per grandi e piccini, seguita da una cerimonia tradizionale.

Espanol :

Un día de actividades gratuitas para grandes y pequeños, seguido de una ceremonia tradicional.

L’événement Fête des Guides à Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc