Fête des guides aux Houches Le lac des Chavants Les Houches

Fête des guides aux Houches Le lac des Chavants Les Houches mardi 12 août 2025.

Fête des guides aux Houches

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Début : Mardi 2025-08-12 14:00:00

fin : 2025-08-12 18:00:00

2025-08-12

Après-midi découverte aux Houches.

14h 18h Activités gratuites pour les enfants escalade, tyrolienne, slackline, ateliers,etc au lac des Chavants

Buvette et stands Compagnie des Guides

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com

English : Guides’ Festival in Les Houches

Discovery afternoon at Les Houches.

2pm 6pm: Free activities for children climbing, zip-line, slackline, workshops, etc. at Lac des Chavants

Refreshment bar and Compagnie des Guides stands

German :

Entdeckungsnachmittag in Les Houches.

14h 18h: Kostenlose Aktivitäten für Kinder Klettern, Seilrutschen, Slackline, Workshops, etc. am Lac des Chavants

Getränke und Stände Compagnie des Guides

Italiano :

Pomeriggio di scoperta a Les Houches.

14.00-18.00: Attività gratuite per bambini arrampicata, zip line, slackline, laboratori, ecc. al Lac des Chavants

Stand del bar e della Compagnie des Guides

Espanol :

Tarde de descubrimientos en Les Houches.

de 14.00 a 18.00 h: Actividades gratuitas para niños: escalada, tirolina, slackline, talleres, etc. en el Lac des Chavants

Bar y puestos de la Compagnie des Guides

