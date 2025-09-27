Fête des Hirondelles à la Ferme de l’Espoir ferme de l’espoir Châtellerault

ferme de l’espoir Rue Père Marsteau Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Fête annuelle de l’association Ferme de l’Espoir

– Portes-ouvertes, découverte des lieux et de l’histoire de la ferme

– animation musicale

– animations diverses et jeux pour enfants .

ferme de l’espoir Rue Père Marsteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 46 83 47

