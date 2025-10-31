Fête des Hivernants Arvieu

Fête des Hivernants Arvieu vendredi 31 octobre 2025.

Fête des Hivernants

Arvieu Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

19h30 Salle R.Almès. Repas à 14€ Salade, soupe au fromage, saucisse, fouace, vin et café suivi à 20h45 d’un concours de belote et tarot.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36

English :

7:30 pm Salle R.Almès. Meal at 14? Salad, cheese soup, sausage, fouace, wine and coffee, followed at 8:45pm by a belote and tarot competition.

German :

19.30 Uhr Saal R.Almès. Essen um 14? Salat, Käsesuppe, Wurst, Fouace, Wein und Kaffee, gefolgt von einem Belote- und Tarot-Wettbewerb um 20:45 Uhr.

Italiano :

19.30 Sala R. Almès. Pasto alle 14? Insalata, zuppa di formaggio, salsiccia, fouace, vino e caffè, seguito alle 20:45 da una gara di belote e tarocchi.

Espanol :

19.30 h Sala R. Almès. Comida a las 14? Ensalada, sopa de queso, salchicha, fouace, vino y café, seguido a las 20:45 por un concurso de belote y tarot.

