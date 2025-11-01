Fête des Hivernants Arvieu

19h30 Salle R.Almès. Restauration sur place avec Le Glandou Truffade/Saucisse + Entrée, dessert, café, vin à 16€ (Résa conseillée au ‭06 24 99 19 57‬). Avec DUO LA PUREE, ACCORD PERDU et DJ PODIUM EQUINOXE. Entrée 2€.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 22 88 30 36

English :

7:30pm Salle R.Almès. On-site catering with Le Glandou Truffade/Saucisse + starter, dessert, coffee, wine at 16? (Reservations recommended on ?06 24 99 19 57?). With DUO LA PUREE, ACCORD PERDU and DJ PODIUM EQUINOXE. Entrée 2?

German :

19:30 Uhr Saal R.Almès. Verpflegung vor Ort mit Le Glandou Truffade/Saucisse + Vorspeise, Dessert, Kaffee, Wein für 16? (Reservierung empfohlen unter ?06 24 99 19 57?). Mit DUO LA PUREE, ACCORD PERDU und DJ PODIUM EQUINOXE. Eintritt 2?

Italiano :

19.30 Salle R.Almès. Ristorazione in loco con Le Glandou Truffade/Saucisse + Antipasto, dessert, caffè, vino a 16? (Prenotazione consigliata allo 06 24 99 19 57?). Con DUO LA PUREE, ACCORD PERDU e DJ PODIUM EQUINOXE. Ingresso 2?

Espanol :

19.30 h Sala R.Almès. Catering in situ con Le Glandou Truffade/Saucisse + Entrante, postre, café, vino a 16? (se recomienda reservar en el teléfono 06 24 99 19 57?). Con DUO LA PUREE, ACCORD PERDU y DJ PODIUM EQUINOXE. Entrada 2?

