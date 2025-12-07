FÊTE DES HUÎTRES JALLAIS Beaupréau-en-Mauges

FÊTE DES HUÎTRES

JALLAIS Boulevard Cathelineau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Après plusieurs années d’absence, la traditionnelle Fête des Huîtres revient à nouveau cette année avec un programme dense qui plaira au plus grand nombre !

La Fête des Huîtres de Jallais est un événement familial pour les plus petits jusqu’aux plus grands, organisée par l’AEJ qui regroupe plus de 70 entrepreneurs tous secteurs de la commune de Jallais.

Préparez-vous pour une journée inoubliable LE 7 DÉCEMBRE 2025 !

Rejoignez-nous pour célébrer la fête des huîtres à Jallais, avec un programme rempli de surprises

– 9h30 Course et randonnée pédestre organisées avec les Runners de Jallais

– Et bien sûr, à partir de 12h des huîtres (sans oublier nos désormais célèbres huîtres chaudes) à savourer !

Ne manquez pas cet événement festif en famille ou entre amis.

On vous attend nombreux pour partager ces moments de joie et de gourmandise ! .

JALLAIS Boulevard Cathelineau Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 73 97 31 associationentreprisesjallais@gmail.com

English :

After an absence of several years, the traditional Fête des Huîtres is back again this year with a packed program that’s sure to please everyone!

German :

Nach mehreren Jahren der Abwesenheit kehrt das traditionelle Austernfest auch dieses Jahr wieder mit einem dichten Programm zurück, das möglichst vielen Menschen gefallen wird!

Italiano :

Dopo diversi anni di assenza, la tradizionale Sagra delle Ostriche torna anche quest’anno con un programma ricco di appuntamenti per soddisfare il maggior numero di persone possibile!

Espanol :

Tras varios años de ausencia, la tradicional Fiesta de la Ostra vuelve este año con un programa repleto de actividades para complacer al mayor número posible de personas

L’événement FÊTE DES HUÎTRES Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-10-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges