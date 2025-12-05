Fête des illuminations de Noël La Destrousse

Fête des illuminations de Noël

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 16h30. Place de La Mairie La Destrousse Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Venez vivre un moment féerique en famille ou entre amis lors des illuminations de Noël qui illumineront le village de mille feux.Familles

La mairie de La Destrousse vous invite à découvrir un spectacle de lumière éblouissant, qui transformera les rues en un véritable paradis hivernal

.Au programme

Spectacle féérique.

Animations diverses.

Vin chaud et Chocolat chaud. (Offert par la Mairie)

Ventes des objets réalisés par les enfants des écoles.

Présence du Père Noël et de sa boîte aux lettres.

Feu d’artifice. .

Place de La Mairie La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 49 30

English :

Come and enjoy a magical moment with family and friends during the Christmas illuminations, which will light up the village with a thousand lights.

German :

Erleben Sie einen märchenhaften Moment mit der Familie oder mit Freunden, wenn die Weihnachtsbeleuchtung das Dorf in tausend Lichtern erstrahlen lässt.

Italiano :

Venite a vivere un momento magico con la vostra famiglia o i vostri amici mentre le luci di Natale illuminano il villaggio con mille luci.

Espanol :

Venga y disfrute de un momento mágico con su familia o amigos mientras el alumbrado navideño ilumina el pueblo con mil luces.

