Fête des illuminations du 8 décembre centre-ville Tournus
Fête des illuminations du 8 décembre centre-ville Tournus lundi 8 décembre 2025.
Fête des illuminations du 8 décembre
centre-ville Centre-ville Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 18:00:00
fin : 2025-12-08 22:30:00
Date(s) :
2025-12-08
Les associations tournusiennes vous proposent de nombreuses spécialités à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Dégustations payantes .
centre-ville Centre-ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête des illuminations du 8 décembre
German : Fête des illuminations du 8 décembre
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des illuminations du 8 décembre Tournus a été mis à jour le 2025-11-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)