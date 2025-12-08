Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des illuminations du 8 décembre centre-ville Tournus

centre-ville Centre-ville Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-12-08 18:00:00
fin : 2025-12-08 22:30:00

2025-12-08

Les associations tournusiennes vous proposent de nombreuses spécialités à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Dégustations payantes   .

centre-ville Centre-ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

