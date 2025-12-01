Fête des illuminations Perrusson

Fête des illuminations Perrusson samedi 13 décembre 2025.

Fête des illuminations

Place de la Mairie Perrusson Indre-et-Loire

Les associations et l’école de la commune proposent une journée pour préparer l’arrivée de Noël avec un petit marché, du vin chaud, la venue du père Noël, des chants donnés par les enfants et un feu d’artifice pour clôturer le programme !

Place de la Mairie Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92

English :

The local associations and school put on a day of festivities in the run-up to Christmas, with a small market, mulled wine, Santa Claus, children’s carols and fireworks to round off the program!

German :

Die Vereine und die Schule der Gemeinde bieten einen Tag zur Vorbereitung auf Weihnachten mit einem kleinen Markt, Glühwein, dem Besuch des Weihnachtsmanns, Liedern von Kindern und einem Feuerwerk zum Abschluss des Programms an!

Italiano :

Le associazioni e la scuola locali organizzano una giornata di festeggiamenti in vista del Natale, con un piccolo mercatino, vin brulè, la visita di Babbo Natale, canti dei bambini e uno spettacolo pirotecnico per completare il programma!

Espanol :

Las asociaciones y el colegio de la localidad organizan una jornada festiva en vísperas de Navidad, con un mercadillo, vino caliente, la visita de Papá Noel, villancicos cantados por los niños y fuegos artificiales como colofón

