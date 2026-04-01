Fête des jardiniers

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Bourse aux plantes

Concours mini-jardins insolites

Expositions

Buvette et vente de crêpes sur place

La Fête des Jardiniers est un rendez‑vous incontournable pour tous les passionnés de jardinage, plantes et nature. Organisée dans le parc de l’Hôtel de Ville, cette manifestation nature réunit de nombreux horticulteurs, pépiniéristes et artisans locaux, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir, acheter et échanger autour de végétaux, décorations et produits du jardin. L’événement propose également un concours de mini jardins insolites pour petits et grands, des conseils pratiques et des ateliers, dans un cadre verdoyant et fleuri au cœur de la ville. .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 94 20

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English : Fête des jardiniers

L’événement Fête des jardiniers Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux