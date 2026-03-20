Fête des jardins à Brive

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Plus de 30 exposants sur les 3 places du centre-ville Charles de Gaulle, place du Civoire et place Latreille.

Des spécialistes du jardin et de la biodiversité seront présents pépiniéristes, paysagistes, artisans, créateurs associations œuvrant en faveur de la nature.

Conseil et renseignements pour entretenir vos espaces jardinés.

De 9h à 17h. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête des jardins à Brive

L’événement Fête des jardins à Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme