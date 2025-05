Fête des jardins à Prendeignes « l’Art au Jardin, expo » – Prendeignes, 7 juin 2025 10:00, Prendeignes.

Lot

Fête des jardins à Prendeignes « l’Art au Jardin, expo » sur le chemin de Cantagrel Prendeignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Le Jardin de Maryse fête ses 20 ans en accueillant l’exposition L’Art au Jardin un marché artisanal et artistique dans un cadre naturel, avec une vingtaine d’exposants autour de la création, du jardin, et de l’artisanat. Divers ateliers, visites et animations sont proposés tout au long du week-end.

Les jardins d’Art’Osier vous accueil à l’occasion de la journée des jardins, pour une expo art au jardin !

– Samedi de 14h à 18h30 ouverture des jardins, marché d’artisanat, ateliers

– Dimanche de 10h à 18h marché, animations et visites

– Présence d’exposants bijoux, objets déco, céramique, cuir, peinture, jardinage, etc.

– Animations dans le jardin gourmand par Chiara, Anne et Maryse

– Petite restauration bio et buvette sur place .

sur le chemin de Cantagrel

Prendeignes 46270 Lot Occitanie clementmaryse46@gmail.com

English :

Le Jardin de Maryse celebrates its 20th anniversary by hosting the L’Art au Jardin exhibition: a craft and art market in a natural setting, with some twenty exhibitors focusing on creation, gardening and crafts. A variety of workshops, tours and events are on offer throughout the weekend.

German :

Der Garten von Maryse feiert sein 20-jähriges Bestehen mit der Ausstellung L’Art au Jardin: ein Kunsthandwerker- und Künstlermarkt in einer natürlichen Umgebung mit etwa 20 Ausstellern rund um Kreation, Garten und Kunsthandwerk. Das ganze Wochenende über werden verschiedene Workshops, Besichtigungen und Animationen angeboten.

Italiano :

Le Jardin de Maryse festeggia il suo 20° anniversario ospitando la mostra L’Art au Jardin: un mercato dell’artigianato e dell’arte in un ambiente naturale, con una ventina di espositori che si occupano di design, giardinaggio e artigianato. Per tutto il fine settimana è prevista una serie di laboratori, visite ed eventi.

Espanol :

Le Jardin de Maryse celebra su 20 aniversario con la exposición L’Art au Jardin: un mercado de artesanía y arte en un entorno natural, con una veintena de expositores centrados en el diseño, la jardinería y la artesanía. Durante todo el fin de semana se propondrán diversos talleres, visitas y eventos.

L’événement Fête des jardins à Prendeignes « l’Art au Jardin, expo » Prendeignes a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Figeac