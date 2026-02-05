Fête des jardins Espaces du Fort Carré Antibes

Fête des jardins

Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre Antibes Alpes-Maritimes

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28

La Fête des Jardins, c’est le rendez-vous annuel des amoureux des plantes méditerranéennes !

Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 38 53 44 sgjm@jardinsud.com

English :

La Fête des Jardins is the annual rendezvous for Mediterranean plant lovers!

