Fête des jardins : atelier Land Art Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 27 septembre 2025.

Au programme :

À partir de la collecte de pierres, feuilles, bois, fleurs…trouvés dans le parc, les enfants créent une oeuvre originale.

Samedi 27 : 16h – 19h

Dimanche 28 : 16h – 18h

Atelier proposé dans le cadre du week-end de la fête des jardins. Retrouvez nous au parc Chapelle Charbon.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit

Informations au 01 58 20 58 00

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/