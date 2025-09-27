Fête des jardins : atelier Land Art Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Fête des jardins : atelier Land Art Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 27 septembre 2025.
Au programme :
À partir de la collecte de pierres, feuilles, bois, fleurs…trouvés dans le parc, les enfants créent une oeuvre originale.
- Samedi 27 : 16h – 19h
- Dimanche 28 : 16h – 18h
Atelier proposé dans le cadre du week-end de la fête des jardins. Retrouvez nous au parc Chapelle Charbon.
Le dimanche 28 septembre 2025
de 16h00 à 18h00
Le samedi 27 septembre 2025
de 16h00 à 19h00
gratuit
Informations au 01 58 20 58 00
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/