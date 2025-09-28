Fête des jardins au Centre de production horticole de la Ville de Paris Centre de production de la Ville de Paris Rungis

Fête des jardins au Centre de production horticole de la Ville de Paris Centre de production de la Ville de Paris Rungis dimanche 28 septembre 2025.

14h – 17h | Visite guidée des serres et de la pépinière – départ toutes les heures

11h – 17h | Atelier de mise en

pot et autres activités ludiques autour des plantes

Présentation et démonstration des divers engins agricoles (pelles hydrauliques et arracheuses d’arbres, nacelles de

tailles, bineuses mécaniques) et des machines utilisées pour semer et repiquer

les jeunes plants.

Travailler pour Paris Des métiers utiles, vivants et durables : rejoignez celles et ceux qui œuvre pour la nature en ville et en prennent soin. A l’occasion de la Fête des jardins, venez rencontrer les jardnières et jardiniers de la Ville de Paris. Ils partageront leur passion, parleront de leur quotidien et vous informeront sur leurs formations et les opportunités de recrutement de la Ville de Paris.

Indispensable aux jardins parisiens, à la végétalisation de l’espace public, le centre de production horticole vous est exceptionnellement ouvert. Profitez-en.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Centre de production de la Ville de Paris 27 avenue de Fresnes 94150 Rungis

https://www.paris.fr/pages/les-coulisses-du-centre-horticole-de-rungis-4314 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature