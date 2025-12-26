Fête des Jardins au Château de Pommorio Lieu-dit Pommorio Tréveneuc
Lieu-dit Pommorio Château de Pommorio Tréveneuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Lʼédition de printemps de la Fête des Jardins se tiendra dans le cadre du château de Pommorio à Tréveneuc, village côtier en Bretagne Côtes d’Armor.
– Le thème sera Les Agrumes Résistants au Froid
Fidèle à son niveau dʼexigence, la Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes collectionneurs exceptionnel , avec des spécialistes de premier plan venus de toute la France et dʼEurope et qui font référence dans leur domaine… Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine Fleur des pépiniéristes Européens sera au rendez-vous. Liste complète des exposants sur le site fetedesjardins.com
Avec Olivier Biggio comme invité d’Honneur
Olivier est ingénieur en biotechnologie et passionné de plantes exotiques rares et rustiques.
Il est un expert reconnu des agrumes en France. Cet engouement l’a conduit à planter en pleine terre une grande diversité d’agrumes et à tester leur résistance depuis plus de 20 ans dans la région Toulousaine;
Il à ainsi collecté de nombreux spécimens auprès de collectionneurs précurseurs d’agrumes rustiques .
Auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet , il sera l’invité d’Honneur pour des conférences et ateliers greffages durant les deux jours.
Programme
Conférences à 15H15 et 16H30 le samedi , sans réservation, dans la limite des places disponibles
Le dimanche à 11H Atelier Greffage d’agrumes avec Olivier Biggio, limité à à 15 personnes ET sur réservation, AVEC une participation de 10 euros par personnes ( le prix d’un porte greffe, et vous repartez avec votre porte greffe.. )
Pour réserver par email uniquement cristof.courcy@wanadoo.fr
Également durant les deux jours, ils vous proposeront sur leurs stands au jardin
Les éditions ULMER, partenaires de la Fête des jardins seront présentes avec un stand librairie !!
– A 11h Atelier Les solutions pour économiser l’eau au potager Avec Lara Weiss la permaculture, un outil pour jardiner avec le vivant un atelier pour apprendre à accueillir la biodiversité dans son jardin et le transformer en une véritable oasis de bien-être.
Site www.simplementjardin.fr
– A 14H30 Atelier Comment multiplier les plantes avec Belenn Dartige Coach jardin sur son stand au jardin https://coach-jardin-dartigetplantes.fr/
– Le Dimanche à 10H15 et à 15H30 Atelier Démonstration sur son stand dans la cour d’honneur du château Bien tailler ses agrumes par David Robert producteur d’agrumes Breton, de la pépinière La forêt des saveurs Site https://laforetdessaveurs.fr/
– Présence d’un village de vanniers et d’artisans ! Vente, démonstrations et animations.
– Pour les enfants balades à poneys dans le parc de Pommorio avec les Ecuries de l’Encre à Plouha.
La fête des Jardins, les renseignements pratiques
Chiens bien élevé autorisés tenus en laisse.
Tout les ateliers, conférences et animations sont gratuits dans la limite des places disponibles.
Parking gratuit, Parking pour personnes à mobilité réduite, parking dépose minute devant l’entrée.
Dernière entrée à 17h30. .
Lieu-dit Pommorio Château de Pommorio Tréveneuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 42 48 14
English : Fête des Jardins au Château de Pommorio
