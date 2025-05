Fête des Jardins de Kermerour – Rue Eugène Cadic Bannalec, 1 juin 2025 10:00, Bannalec.

Finistère

Fête des Jardins de Kermerour Rue Eugène Cadic Jardins de Kermerour Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Venez fêter l’anniversaire des Jardins de Kermerour.

Au programme de cette journée, il y aura

– Des rencontres

– De la musique

– Un marché des producteurs, des artisans et des plantes

– Visite du jardin

– Un atelier autour du bois, un atelier autour des plantes et quelques jeux

– De quoi manger et boire

– De quoi s’installer pour passer une bonne journée .

Rue Eugène Cadic Jardins de Kermerour

Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 35 40 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Jardins de Kermerour Bannalec a été mis à jour le 2025-05-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS