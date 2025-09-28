Fête des Jardins d’eau Les Jardins d’eau Bléneau

Fête des Jardins d’eau Les Jardins d’eau Bléneau dimanche 28 septembre 2025.

Fête des Jardins d’eau

Les Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Programme des festivités

10h30: défilé costumé sur le thème du recyclage ouvert à tous

12h: restauration organisée par les Archers de Bléneau, Artefact, Bléneau pétanque, le judo-club poyaudin et l’IPB cyclo (réservation fortement recommandée avant le 10 septembre au 07 85 43 97 70 afin de faciliter l’organisation)

14h-14h15: démonstration diverses par Convisport

14h30-15h15:parade de l’Union musicale Bléneau/St Fargeau

16h-16h15: danse intergénérationnelle avec Artefact

17h15: résultat du concours du plus beau costume

et de 13h à 17h: animation musicale assurée par le groupe « Joke Trio » Cie Pirates de l’air

Des artisans et des producteurs seront présents. .

Les Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

English : Fête des Jardins d’eau

German : Fête des Jardins d’eau

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Jardins d’eau Bléneau a été mis à jour le 2025-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !