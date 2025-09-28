Fête des Jardins d’eau Les Jardins d’eau Bléneau
Fête des Jardins d’eau
Les Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne
Début : 2025-09-28 10:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Programme des festivités
10h30: défilé costumé sur le thème du recyclage ouvert à tous
12h: restauration organisée par les Archers de Bléneau, Artefact, Bléneau pétanque, le judo-club poyaudin et l’IPB cyclo (réservation fortement recommandée avant le 10 septembre au 07 85 43 97 70 afin de faciliter l’organisation)
14h-14h15: démonstration diverses par Convisport
14h30-15h15:parade de l’Union musicale Bléneau/St Fargeau
16h-16h15: danse intergénérationnelle avec Artefact
17h15: résultat du concours du plus beau costume
et de 13h à 17h: animation musicale assurée par le groupe « Joke Trio » Cie Pirates de l’air
Des artisans et des producteurs seront présents. .
Les Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr
